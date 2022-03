Fava Passaro: "Il mio pronostico per Napoli-Udinese"

Calcio Napoli - Dino Fava Passaro ha rilasciato una intervista a Tele Friuli per Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Il Napoli sta andando forte, è una grande squadra. Lotterà fino alla fine per lo scudetto. Questo è un campionato molto bello e il titolo verrà assegnato solo alla fine. Per quanto riguarda l'Udinese, sta facendo bene. Ho visto la partita contro la Roma: ha giocato molto bene, la squadra si esprime alla grande e ha due o tre giocatori che secondo me, in questo momento, stanno facendo la differenza".

Quindi non si può dire che il risultato è già scritto sabato al Maradona? "Assolutamente no. L'Udinese secondo me si verrà a giocare la partita a Napoli in maniera serena. Questa per l'Udinese deve essere una grande cosa perchè quando sfida le prime, l'Udinese se la può giocare senza pressioni. Giocando spensierato, le cose riescono meglio".

Per il Napoli l'obiettivo è lo scudetto. Per l'Udinese? "L'Udinese non deve puntare a niente, deve cercare di fare bene partita dopo partita, cercando di arrivare il più in alto possibile per poi permettersi di sognare, come faceva quando c'ero io".

Un pronostico? "Il Napoli gioca bene, è avvantaggiato. Ma l'Udinese se la piò giocare in maniera molto serena e spensierata. Sarà dura, però, perchè il Napoli ha più possibilità di vincere"