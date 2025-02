Fava: "Mi aspettavo qualcosa in più dal mercato del Napoli. Non bisogna sottovalutare l’Udinese”

Dino Fava, ex attaccante dell'Udinese, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “E’ bello il titolo di campione d’Inverno, non è tanto utile, ma è bello. Non sono sorpreso dalla sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina. Forse il risultato è pesante, ma non sono sorpreso. Kean? A me piace molto, però non conoscendolo bene personalmente, non so se può essere utile al Napoli. Conte è dedito al lavoro e non so se può essere nei suoi schemi. Kean ha delle qualità straordinarie, ma non incide sempre. Il Napoli ha fatto un mercato povero, non ha sostituito Kvara e mi aspettavo di più dal mercato. Bisognava dire che si voleva andare avanti così, senza tutti questi giri di parole. Noi calciatori, quando arriva un calciatore che guadagna tanto, non ci cambia nulla. Ormai questi sono i calciatori a disposizione, si è partito con un progetto e oggi il Napoli è primo, vanno fatti i complimenti a Conte. L’Inter ha una rosa più competitiva del Napoli, Conte è stato l’artefice di tutto. Spero possano esserci più soluzioni, perché ci sono dei calciatori che ho visto in calo, McTominay l’ho visto in affanno e Anguissa non ha fatto la solita prestazione contro la Roma. Napoli-Udinese? E’ una squadra insidiosa. Il Napoli deve stare attento, non vanno prese sottogamba queste partite”