Fassone: "Ieri il Napoli ha dominato per un'ora, qualificazione in Champions possibile ad una condizione. Sul rinvio della gara con la Juve..."

Marco Fassone, ex direttore generale di Napoli e Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Il Napoli ieri per sessanta minuti ha dominato anche se davanti non è stato troppo pungente, si vede che Mertens non è ancora al top. Su Gattuso io sono di parte, ma in ogni caso ritengo che possa diventare tra i più importanti in senso assoluto. Per la Champions vedo ormai dentro Inter e Juventus, mentre il Milan ieri ha fatto vedere alcune difficoltà ed è da monitorare, soprattutto perché l'Europa League toglie tante energie. Detto ciò, il Napoli ce lo vedo molto bene: se trova compattezza può centrare la qualificazione in Champions. Polemiche sul rinvio di Juventus-Napoli? Capisco la posizione della Roma ma il regolamento della Lega prevede questo tipo di spostamento delle gare se due gare sono d'accordo".