Fassone: "Gattuso non è paracu**, si arrabbia e dieci minuti dopo non lo è più. Scudetto? Napoli un gradino sotto a..."

"Che il Milan fosse una squadra in fiducia ce lo aspettavamo, ma che abbia questa regolarità di risultati da così tanto tempo è una sorpresa. Ora non si può più nascondere. Il malumore di Napoli è tipico anche se non ho visto chissà quale differenza col Milan, poi portiere ed attaccante hanno fatto la differenza. L'aspetto della convinzione e della mentalità è un po' la cosa che anche al mio Milan mancava perchè eravamo giovani e faticavamo a trovare continuità. Al Napoli manca quella cattiveria che gli permette di affrontare di petto le partite. In termini di individualità Donnarumma ed Ibrahimovic fanno la differenza e quei giocatori lì il Napoli non li ha. Nel mio Napoli c'era De Sanctis che aveva una certa voce nello spogliatoio, forse manca una leadership in determinati ruoli. Gattuso ha una grande capacità di far tremare i muri quando è arrabbiato ed ha un linguaggio molto diretto. Però dieci minuti dopo torna nel suo stanzino e lascia sempre la porta aperta a chi volesse altre spiegazioni. Lui riesce a costruire un rapporto profondo coi suoi uomini, si prende sempre la responsabilità e si arrabbia in modo genuino, non da paracu**. Questo è molto apprezzato dalla squadra e credo che i calciatori si daranno da fare per rimediare. Corsa scudetto? Questo campionato è un po' anomalo e nasce da un periodo di riposo molto breve e permette a Milan e Sassuolo di prendere la leadership e di non volerla mollare. Juventus ed Inter sono le squadre più complete e nel lungo termine possono emergere, però le outsider possono restare in testa anche per un periodo abbastanza lungo. Il Napoli mi sembra un gradino sotto per le ragioni di cui abbiamo discusso".