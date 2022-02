Farris a Inter TV: "Napoli grandissima squadra! Nel secondo tempo ne avevamo di più, abbiamo dominato il palleggio"

Notizie calcio. Dopo il pari del Maradona, Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Inter Tv per analizzare l'1-1.

"Il Napoli è una grandissima squadra e lo ha dimostrato, con un forte impatto sul match. A livello psicologico, il gol ha acceso lo stadio e la nostra bravura è stata quella di spegnere lo stadio. Nel secondo tempo, abbiamo dominato il palleggio e alla fine ne avevamo più noi - dice il vice di Inzaghi -. La squadra ha mostrato grande carattere e consapevolezza. Non era facile rimettere a posto questa partita: oggi c'è stata la voglia di controllare e attaccare con grande equilibrio. Abbiamo creato i presupposti per la zampata vincente senza rischiare mai. E non dimentichiamo che abbiamo avuto qualche giorno in meno per preparare la gara, visto che ci aspettavamo tanto dalla partita con la Roma in cui ovviamente abbiamo sprecato energie. Liverpool? Siamo l'Inter e dobbiamo viverci questa grande emozione che ci siamo conquistati. Ok, il sorteggio non è stato positivo, ma va bene: abbiamo i numeri per metterli in difficoltà".