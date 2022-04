Nasce Fantacalcio TV, in streaming su Twitch, Facebook e Youtube

Fantacalcio® Serie A TIM esplora nuove forme di intrattenimento per i suoi utenti e per tutti gli appassionati di calcio, e lancia il proprio canale Twitch. I contenuti live, a cura della redazione di Fantacalcio.it, inizieranno a maggio 2022, e verranno trasmesse dai nuovi studi di Fantacalcio TV. Le dirette, sino al termine del campionato 21/22, prenderanno il via ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:00 e seguiranno un palinsesto ideato e strutturato per intrattenere un pubblico vasto ed eterogeneo, oltre che rispondere a domande, dubbi e richieste di consigli della propria vastissima utenza.

Da giugno in avanti, invece, la calendarizzazione delle dirette sarà rinnovata, di modo da consentire a tutti gli spettatori di preparare al meglio la stagione calcistica e fantacalcistica 22/23.

"Da sempre facciamo in modo che la voce dei nostri utenti contribuisca a indirizzare il nostro lavoro. E questo affinché il gioco sia fedele specchio della quotidianità e delle esigenze dei fantallenatori - spiega Nino Ragosta, Amministratore Delegato di Quadronica S.r.l., società editrice di Fantacalcio® Serie A TIM -. Era giunto quindi il momento di estendere il ventaglio delle nostre interazioni con la community e renderlo ancora più immediato: Fantacalcio TV nasce proprio con questo intento. Comunicare con gli appassionati in tempo reale, dar loro ancora più contenuti, rendendo ancora più interattivo il gioco più bello del mondo".

"La profondità della più accurata informazione calcistica e fantacalcistica, ma vissuta con spirito, spensieratezza e toni diretti. Sarà questo il nostro obiettivo editoriale, su Fantacalcio TV - aggiunge Alfredo De Vuono, Project Manager di Fantacalcio® Serie A TIM -. Una casa, un salotto, un bar: le nostre dirette serviranno ad ospitare tutti gli spettatori e a far vivere loro in maniera ancor più quadridimensionale la loro passione".

Fantacalcio TV, dove vederla e come interagire

Fantacalcio TV consigli formazione

Sarà possibile seguire tutti i format giornalieri di Fantacalcio TV in simulcast sul canale Twitch di Fantacalcio®, sulla pagina Facebook Fantacalcio e sull’omonimo canale Youtube. Tutte le live saranno visibili anche su Fantacalcio.it e App Fantacalcio Serie A TIM. Gli spettatori potranno interagire con streamer, host e giornalisti in tempo reale, rivolgendo loro domande e partecipando in maniera attiva e interattiva alla discussione. La community diventerà così ancor più protagonista e foriera di spunti rispetto alle attività del sito e app ufficiali di gioco.

Link canale Twitch Fantacalcio®: https://www.twitch.tv/fantacalcio.

Link canale Youtube Fantacalcio®: https://www.youtube.com/fantacalcio.

Link pagina Facebook Fantacalcio®: https://www.facebook.com/fantacalcio.

Fantacalcio TV, i format e il palinsesto

Dal lunedì al venerdì, a campionato in corso, ogni giorno Fantacalcio TV trasmetterà a partire dalle 15:00.

Lunedi, h 15:00 | I SENZA BONUS - Con Trevisani, Pardo e Giunta

Martedì, h 15:00 | CAMPIONCHILLING

Mercoledì, h 15:00 | SOCIAL 65.5®

Giovedì, h 15:00 | ULTIMATE STREAM

Venerdì, h 15:00 | LINE-UP DAY