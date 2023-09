Notizie Calcio Napoli – Il collega ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha commentato alla BoboTv la possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia:

“Sarebbe bellissimo ma ad ora zero contatti. In quel caso (esonero di Garcia, ndr.) non si andrebbe su una scommessa”.