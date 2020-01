Fabregas: "Conte il tecnico più duro, Sarri muore con le sue idee tattiche"

Cesc Fabregas racconta Antonio Conte e Maurizio Sarri. L'ex centrocampista del Chelsea, oggi al Monaco, ha risposto alle domande di alcuni tifosi su Twitter, parlando tra i tanti temi anche dell'attuale tecnico dell'Inter e di quello della Juventus: "Conte è l'allenatore più duro con cui abbia mai lavorato e fargli cambiare idea su di me è stata una delle cose più soddisfacenti che ho fatto in carriera, Sarri invece ha le sue tattiche e muore con quelle. Non è molto flessibile ma è un brav'uomo con un buon cuore".

Non è mancata poi una battuta sul sogno Scudetto dei nerazzurri: "Perché no? Conte è il miglior allenatore per le squadre che si vogliono rilanciare, ha già dato una nuova identità alla squadra".