Fabián: "Sono felice a Napoli, posso fare ancora meglio! Champions? Potevamo eliminare il Liverpool. Su Rodrigo e Asensio..."

Il centrocampista spagnolo del Napoli Fabián ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marca.

"Per noi sarebbe stato molto importante se fossero stati con il gruppo della nazionale. Sappiamo che sono due grandi giocatori e che potrebbero dare tanto, ma hanno deciso di non aggregarsi perciò non possiamo farci nulla con i loro motivi”

"La verità è che avremmo potuto qualificarci e far fuori il Liverpool, ma alla fine loro sono passati per differenza ret. La verità è che Klopp ha fatto un ottimo lavoro, non si arrendono mai, quindi penso che quest'anno il Liverpool non verrà meno in finale"