Fabian Ruiz: "Voglio vincere un titolo con il Napoli. Da bambino giocavo tra le macchine in città, i sassi erano i pali delle porte"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Nazionale spagnola Under 21, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de elmundo. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24.

Cosa facevi da piccolo quando finivi la scuola?

Tornavo a casa e mangiavo veloce. Non vedevo l'ora di finire prima possibile per uscire e poter giocare a calcio. Nel parco vicino a casa nostra all’epoca. Per strada, mettendo le pietre come pali della porta. Tra le macchine. Mio fratello, sei anni più grande di me, mi portava con i suoi amici a giocare. Ero sempre con persone più grandi.

Hai un legame molto forte con la tua famiglia?

Li ringrazio per tutto ciò che mi è capitato. Erano sempre lì con me quando ho avuto periodi negativi. Senza di loro non sarei mai arrivato fino a qui.