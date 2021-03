Fabian Ruiz: "Contento di giocare nel Napoli, ho ancora due anni di contratto. Sulle Olimpiadi e gli Europei..."

Ultime notizie calcio Napoli - Uno dei nomi più chiacchierati del momento in casa Napoli è senza ombra di dubbio Fabian Ruiz, che resta nel mirino di tutti i top club spagnoli, che spingono per riportarlo in patria. Dal ritiro della Spagna il numero 8 del Napoli ha commentato così le voci relative al suo futuro ai microfoni di alcuni media spagnoli:

"Sono molto contento di giocare Napoli e mi rimangono 2 anni di contratto. In questo momento sono contento di essere qui con la Nazionale e penso solo alla partita di mercoledì che sarà molto difficile. Ogni volta che vengo al Benito Villamarin mi sento a casa. Non siamo preoccupati per il livello di queste ultime due partite perché stiamo lavorando bene, sono le rivali a rendere i match difficili. L'importante è che la squadra non si arrenda. Olimpiadi da fuoriquota? Giocare questo tipo di competizioni è molto bello. Valuterà l'allenatore, de la Fuente, i tre giocatori fuoriquota, ma le Olimpiadi al momento sono lontane. Penso a mercoledì e alla conquista dei punti. Poi arriverà l'Europeo e giocarci per la prima volta sarebbe la cosa più bella".