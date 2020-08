Ultime notizie calcio Napoli - Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nell’intervallo della partita contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Stiamo facendo bene, abbiamo preso un gol evitabile e dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Stiamo facendo bene in avanti. Partita contro il Barcellona? E’ molto importante come questa, è l’ultima al San Paolo e vogliamo far bene e vincere poi preparare la gara contro il Barça”.