Fabian Ruiz a Dazn: "Non so cos'è successo a Empoli, vittoria per i tifosi. Scudetto? Gettate le basi per il prossimo anno"

Napoli - Fabian Ruiz è intervento al termine di Torino Napoli ai microfoni di Dazn:

"Sapevamo che era una partita molto difficile, abbiamo giocato contro una squadra tosta e aggressiva. Noi volevamo vincere per fare altri tre punti e dare una vittoria ai tifosi dopo Empoli. Non so cosa sia succeso contro l'Empoli, noi siamo una squadra forte che abbiamo fatto una bella stagione. Noi volevamo vincere e abbiamo creato tante occasioni fino a trovare il gol. Abbiamo raggiunto l'obiettivo della Champions, mancava da due anni ai tifosi che lo meritano. Siamo stati vicini allo scudetto, ma è molto difficile. Speriamo che quest'anno sia la base per il prossimo anno, il Napoli merita sempre di lottare per le prime posizioni. E' difficile che arrivo in area, oggi ho avuto fortuna a recuperare e sono contento del gol e della vittoria".