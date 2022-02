Fabian Ruiz: "Giocare al Maradona è da pelle d'oca, Napoli è casa mia! Contro il Barcellona una partita speciale, Xavi il mio idolo"

Le parole di Fabian Ruiz del Napoli intervistato a Dazn alla vigilia di Napoli Inter. Il centrocampista spagnolo ha raccontato tutto del suo passaggio in azzurro.

Napoli: intervista Fabian Ruiz a Dazn

Questa l'intervista a Dazn di Fabian Ruiz del Napoli:

"Ogni volta che entro nello stadio di Napoli, per strada, vedo come la gente vive il calcio qui...so che la mia decisione è stata quella più semplice e giusta.

I miei primi ricordi calcistici sono stati vicino a casa mia, intorno al mio quartiere, con mio fratello che ha sei anni in più a me. Dopo la scuola, andavo sempre a giocare con lui e i suoi amici. Nelle strade si impara subito la malizia. Giocare con i più grandi mi ha fatto crescere rapidamente. e di questo che ho approfittato subito quando ho iniziato la mia carriera professionale. Al Betis ho iniziato che avevo 8 anni, ho bei ricordi di quel calcio di strada, si è perso un po' al giorno d'oggi. Manca vedere quei bambini che giocano per strada, noi usavamo le panchine del parco come porte e le segnavamo con dei sassi.

Una volta rinnovato e ho continuare a giocare con il Betis, poi Ancelotti è diventato allenatore del Napoli e ho sentito ancora più interesse, ero la sua prima opzione diceva. Si sono messi in contatto con il mio agente e lui e il club hanno mostrato grande interesse per me. Questo ha reso la decisione più semplice. Venire in un club come Napoli con tutti i suoi tifosi, la storia e lo stadio è staot per me un passo avanti. E' dal primo giorno che sono arrivato che mi hanno mostrato calore e vedi come vivono il calcio. Mi hanno dato l'opportunità di giocare in Europa. Il primo anno con la lingua, il cambiamento, famgilia, amici e tutto è stato un cambio radicale, ma sono stato fortunato a trovare un grande spogliatoio e subito grandi compagni che ora sono amici. Questo mi ha fatto adattare facilmente. Ho passato un grande anno, specialmente con Mertens con cui ero ogni giorno, è quello che mi portava fuori a conoscere Napoli e ho imparato l'italiano velocemente. Napoli è del Sud e la gente trasmette calore e ti fa stare bene come era a casa mia. Ho fatto amicizie qui, tutto èdiventato più semplice perché qui ti senti come a casa.

Giocare al Maradona è da pelle d'oca, per la storia di Diego e quello che ha realizzato qui. Solo chi vive può spiegare l'emozione di giocare in questo stadio per questa squadra.

E' stato fantastico giocare per lasquadra della mia città, l'esordio fu...wow, incredibile. E' grazie a loro se oggi sono l'uomo che sono e il giocatore che tutti conoscono. Setien è stato fondamentale per la mia crescita, ha avuto tanta fiducia in me da subito. Grazie al suo stile e le sue idee sono cresciuto.

Xavi era un giocatore da seguire in tutto ciò che faceva, come giocava la palla, la difendeva, guardava il campo. So che è molto difficile giocare come lui, non credo ci sarà un altro come lui. Cerco però sempre di prendere spunto da lui e ogni giocatore.

La notte con il Barcellona sarà speciale, lo stadio ci darà una carica assurda perché sappiamo che per Napoli queste sono partite molto importanti e significative. Sappiamo che sarà difficile con il Barcellona, ma vogliamo arrivare lontano perché è molto importante. Abbiamo una buona squadra e affrontiamo tutti sullo stesso piano. Il Barcellona è in un buon periodo ora dopo che si sono rinforzati. Dobbiamo stare concentrati per 180 minuti".

