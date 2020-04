Fabian, l'agente: "Stipendi? Giocatori pronti ad aiutare! Vogliamo dare una mano, ma non essere presi per stupidi"

Calciomercato Napoli - Alvaro Torres, direttore generale della sezione calcistica di una delle agenzie più importanti d'Europa, la YouFirst Sports, che conta tra i suoi rappresentati Fabian , Luis Alberto, Berenguer e Jony, e che nel nostro paese opera attraverso la YouFirst Italia con Miguel Alfaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a calciomercato.i

Come si gestisce la questione stipendi?

"I calciatori avranno bisogno più che mai di buone consulenze per difendere i propri contratti o negoziarne di nuovi. È lecito e comprensibile che le squadre presentino questo scenario e i giocatori, in generale, sono disposti a fare la loro parte, senza dubbio. È anche vero, però, che i club devono optare per un taglio con giusta misura, senza abusarne. Non dimentichiamo che i calciatori, oltre ad essere lavoratori, sono anche parte attiva nel bilancio di un club.

Alcune squadre hanno proposto termini molto ragionevoli, mentre quelli di altre li ritengo eccessivi. Faccio un esempio: nel 2010 e 2011 in Spagna la crisi portò a un concorso dei creditori per diverse squadre, che tagliarono il 50% degli stipendi, misura concessa dalla legge, e dilazionarono il restante 50% in 10 o 15 anni.

Alcuni, per cattive gestioni, erano in fallimento ed ebbero bisogno di questo strumento legale, ma altri approfittarono della situazione, tagliarono gli stipendi e il peggio venne dopo, quando nel mercato successivo ricominciarono ad acquistare calciatori pagando milioni di euro come se nulla fosse accaduto.

Ad alcuni giocatori restò la sensazione di esser stati truffati e quanto accade in questi giorni me lo sta ricordando, non deve ripetersi. Vogliamo dare una mano, ma non essere presi per stupidi"