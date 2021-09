Fabian: "Dobbiamo provare a vincerle tutte! Anguissa? E' arrivato con molta voglia, ci aspettiamo molto da lui"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Con o senza Osimhen giochiamo allo stesso modo, ma proviamo a sfruttare la sua velocità quando c'è. Abbiamo attaccanti molto forti, Andrea lo ha dimostrato a Genova. Siamo uniti e dobbiamo dare il massimo per provare a vincere tutte le partite. Anguissa? Ha giocato in Spagna un anno e sa parlare spagnolo. E' arrivato con voglia di far bene e di giocare questa partita, vuole dimostrare di essere forte. Ci aspettiamo tanto da lui".