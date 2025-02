Fabbroni: "Conte impiega poco le riserve ma se sta al primo posto ha ragione lui"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuta il giornalista Mario Fabbroni:

“L’Atalanta ha perso una grande occasione, e mi pare che ora punti soprattutto sulla Champions. Oggi è facile dire che il pareggio del Napoli è positivo, ma lo era anche prima della gara tra Juventus e Inter. Gli azzurri hanno fatto una buona gara, giocando con un cambio modulo messo abbastanza in fretta e con Conte che ha difficoltà con le alternative. Avevo il presentimento che l’Inter non avesse tutta la partita nelle mani, però va detto che nel primo tempo hanno fallito moltissime occasioni.

Problema con le riserve del Napoli? Sappiamo che Conte impiega tempo per dare spazio alle seconde linee. Questo è ciò che fa l’allenatore e va accettato. Evidentemente non ritiene tutte le alternative all’altezza, e col Napoli primo in classifica questo va accettato. Sarebbe importante recuperare quanto prima almeno Spinazzola, con Buongiorno che presto ritroverà la migliore condizione. Raspadori? Se si esce dal 3-5-2 diventa difficile utilizzarlo per farlo rendere al meglio. La storia di questo ragazzo è particolare: pagato tanto ma mai sfruttato al meglio. Ora con questo modulo può dimostrare il suo valore. Credo che Conte tornerà quanto prima al 4-3-3”.