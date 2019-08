Fabbrini: "La Juventus vincerà nuovamente lo scudetto, troppa differenze con le altre"

Diego Fabbrini, attaccante del Cska Sofia, è intervenuto in diretta a Sportiva per raccontare la sua esperienza e non solo.

SULLA SERIE A VISTA DALL'ESTERO: "Dopo la Premier League è il campionato più bello per lo spettacolo: ci stiamo riprendendo ed è tra i primi 3 al mondo come competitività delle squadre". SULLA CORSA SCUDETTO: "Penso che ci sia ancora un gap tra la Juve e le altre e anche quest'anno lo scudetto lo vinceranno loro. La rosa che ha la Juventus le altre squadre non ce l'hanno ed è qui che sta la differenza".