Eziolino Capuano su Mertens: "Onorato che mi abbia postato su Instagram. Sbagliai per esaltare Insigne..." [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Eziolino Capuano, allenatore dell'Avellino, torna a parlare di Dries Mertens che al momento del suo arrivo definì un giocatore normale che non avrebbe giocato più di 8 partite in azzurro: "Ribadisco quanto detto nei giorni scorsi, purtroppo non conoscevo bene il giocatore. Nominai Strootman e Lens del PSV, io stravedevo e stravedo per Insigne ed in maniera ingenerosa parlai di 8-10 partite in alternativa ad Insigne che reputavo un fenomeno. Il primo anno non fece così bene da esterno, poi ha dimostrato di essere un fenomeno e gli chiedo ancora scusa ma non l'ho mai offeso. Mi ha anche postato su Instagram, mi fa piacere l'attenzione, ne sono onorato ed ho tifato per lui".