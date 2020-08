Ex Napoli, Vinazzani: "Brekalo sarebbe un ottimo rinforzo, gli azzurri non hanno giocatori con quelle caratteristiche. Vlasic? Più tecnico di Allan"

Notizie Napoli calcio. Claudio Vinazzani, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Il club si sta muovendo bene e da conoscitore del calcio slavo (lavora per il Rijeka, ndr) dico che tra gli altri possibili rinforzi Brekalo ha qualità. Un giocatore con le sue caratteristiche fisiche e con la sua corsa il Napoli non ce l'ha. Rinforzare le corsie esterne è la soluzione giusta per il calcio di Gattuso, molto aggressivo che si ritrae e poi riparte. Anche Boga sarebbe l'ideale. Ora al Napoli credo comunque che manchi una punta alla Higuain. Vlasic? E' più tecnico di Allan, se arriva è un colpo importante. Koulibaly? Anche se quest'anno ha avuto un'annata non felice, ha spessore e io lo terrei. Anche per come è attaccato alla piazza".