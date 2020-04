Ex Napoli, Fernandez: "I tifosi azzurri pazzi per il calcio, gli argentini vengono trattati da amici per la leggenda Maradona. Su Benitez..."

Notizie Napoli calcio. Federico Fernandez, difensore del Newcastle ed ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Talksport (emittente radiofonica inglese). Ecco quanto dichiarato sul suo trascorso in azzurro:

"I tifosi del Napoli sono pazzi per il calcio, per me inserirmi non fu un problema. Quando i napoletano vengono a sapere che sei argentino ti trattano subito da amico perchè ricordano Diego Armando Maradona, che anche per loro è una leggenda. Benitez? Con lui continuo a sentirmi anche dopo l'addio al Napoli. Sono stato alla grande sia a Napoli che a Newcastle sotto la sua guida".