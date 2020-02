Bogliacino: "Contro il Barcellona per fare la storia! Il Napoli è cresciuto tantissimo, che emozione il mio gol al Cagliari"

Ultimissime calcio Napoli - Mariano Bogliacino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Quando posso seguo sempre il Napoli. Non ho visto la partita di ieri ma sono molto felice che abbia battuto l'Inter. Adesso il Napoli è una squadra di primo livello in cui tanti calciatori vorrebbero giocare. Da quando sono arrivato io è cambiato tantissimo grazie al lavoro di De Laurentiis. Non è un anno molto positivo in campionato, ma può succedere. Contro il Lecce bisognava essere più concreti per chiudere subito la partita. In Champions è l'unica squadra che ha battuto il Liverpool e adesso affronterà il Barcellona con la possibilità di fare qualcosa di storico. Ricordo il gol al Cagliari appena entrato e la pallonata ad Allegri. Quando ho segnato ho dato una ginocchiata al palo provando un grande dolore ma anche una gioia incontenibile".