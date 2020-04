Ex Juve, Cobolli Gigli: "Conte è circondato da persone indecise e incapaci. Scudetto? Va assegnato sul campo, non vorrei si ripetesse quanto accaduto nel 2006 con l'Inter""

Ultime calcio - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Conte è circondato da persone indecise e incapaci. Ci sono decisioni difficili da prendere e neanche la scienza può aiutarci ora. In Lombardia e Piemonte i casi sono ancora alti, si possono fare calcoli e, comunque, prendere decisioni che si possono modificare. Se Conte ha detto il 18, prendiamo per buono questo paletto e vediamo come si evolvono le cose. Se i casi non dovessero scendere in quelle zone, allora bisognerebbe rivedere quelle decisioni. I club di A devono tenersi pronti per ricominciare il 18 maggio, salvo poi rivedere le decisioni. Ero rimasto alla ripartenza del 18 maggio, poi arriva Spadafora e dice che si è cambiata idea: forse perchè fa parte di un movimento politico che cambia idea ogni tanto. Scudetto a gara unica? Ho apprezzato per tre anni i modi di fare di Lotito: è esplosivo e fa casino, ma in maniera costruttiva. La Lazio ha battuto la Juventus due volte di seguito e spera che lo spareggio in una sola gara possa assegnargli il titolo. Io sono per la continuità dei campionati e non vorrei che finisse come nel 2006 che si assegnò all'Inter uno scudetto non vinto sul campo, ma non vorrei nemmeno che lo scudetto venisse assegnato alla Juventus perché prima in classifica, per un solo punto. Vorrei che lo scudetto si vincesse sul campo".