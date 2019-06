Everton, Jacomuzzi: "Zapata al Napoli? Ma perchè? C'è già Milik! Lozano può diventare un asso del calcio mondiale"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, osservatore dell'Everton. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Credo che Sarri finirà alla Juventus, è la soluzione più facile per i bianconeri. Dal punto di vista economico siamo nei parametri italiani. Però se non lo annunciano è perchè vorrebbero fare un ultimo tentativo per Guardiola. Lozano, Rodrigo e Duvan Zapata? Per me il Napoli ha già una grande prima punta che è Milik. Zapata è un buon giocatore, ma ripetersi non è mai facile. Nel Napoli non sarebbe la prima donna, sarebbe uno dei tanti e l'entusiasmo che ha messo quest'anno è perchè lo consideravano la ciliegina sulla torta a Bergamo. Per me uno come Milik resta una prima scelta. Rodrigo è una seconda punta, non è un goleador. Lozano sarebbe un'alternativa fantastica e può diventare un asso del calcio mondiale" .