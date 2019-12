Everton, il vice Duncan Ferguson: "Ancelotti è entrato nello spogliatoio, ha fatto un grande discorso! Non vediamo di lavorare con lui, è un manager di classe mondiale"

Notizie calcio - Duncan Ferguson, vice allenatore di Carlo Ancelotti all'Everton, ha parlato dell'arrivo dell'ex allenatore del Napoli svelando un retroscena: "Ancelotti è entrato nello spogliatoio dopo la partita. Ha fatto un bel discorso: tutti non vediamo l'ora di iniziare a lavorare lunedì insieme a lui. Ancelotti è brillante. Ho sempre detto che desideriamo un manager di classe mondiale all'Everton e ora ne abbiamo uno. Ho parlato con me e ho ancora un lavoro con lui come vice! Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui".