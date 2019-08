Everton, l'entourage a CN24: "Vorrebbe giocare con il Napoli, oggi colloquio telefonico con Ancelotti. Serve l'offerta giusta""

Calciomercato Napoli - Marcelo Serafini, intermediario di mercato del Gremio, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live a proposito dell'interessamento della SSC Napoli per Everton Sousa Soares. Ecco quanto dichiarato ai nostri microfoni:

"Qualsiasi calciatore sarebbe felice di giocare con il Napoli ed Everton non fa eccezione. Sarebbe molto felice di indossare la maglia azzurra, è una piazza storica allenata da un grande tecnico come Ancelotti. Vorrebbe, a maggior ragione, tentare l'avventura europea, è questo il momento per provarci. Bisognerà capire cosa ne pensa il Gremio, servirà l'offerta che accontenti le richieste della società. La cifra la fa la società brasiliana in base alle caratteristiche del mercato, basti pensare alla cessione di Arthur al Barcellona. In questo momento, dopo una Copa America del genere, il prezzo tende a salire. C'è la preferenza per giocare in Europa e non in Cina, il Napoli è una di quelle società che ci interessa. C'è l'Arsenal che ha un ottimo rapporto con il Gremio: il club inglese ha provato a prendere il calciatore. Leonardo a i tempi del Milan ha provato a portarlo in rossonero, prima di andare al PSG. Questa settimana è in programma un incontro con la Juventus, gli piacerebbe giocare contro Cristiano Ronaldo ma magari anche con Cristiano Ronaldo. Incontro con il Napoli? Sì, di recente. C'è da stringere il tempo, il mercato in Brasile chiude prima del mercato in Italia. Ingaggio? Non è un problema, è nei parametri delle società che si sono interessate a lui, non è quella la questione. Ruolo fondamentale di Carlo Ancelotti dal punto di vista tattico, ieri avevamo provato a sentirlo ma il viaggio in America ha reso tutto più complicato. Oggi proverò a sentirlo per verificare la posizione del tecnico in merito a questo trasferimento. Neres? Ho ottimi rapporti con lui, non ho parlato mai di lui con il Napoli ma ho letto qualcosina in giro".