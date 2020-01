Everton, Ancelotti: “In italia la contestazione all’allenamento è normale: Delph ha sbagliato a rispondere ai tifosi"

Carlo Ancelotti torna a parlare della contestazione avvenuta nell'allenamento di lunedì dell'Everton: "Ho parlato con Delph, e gli ho detto che ha sbagliato, non doveva reagire così. Ma dopo la partire erano tutti frustrati e ci sta una reazione emozionale. Certo non è una cosa piacevole ma posso capirla. In Italia queste cose sono normali, non avrei avuto problemi a parlare con i tifosi. Ho parlato con Brands, abbiamo bisogno dell’appoggio dei nostri supporter. Spero che l’atmosfera allo stadio domani sia buona. Dobbiamo reagire subito”