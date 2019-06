Italia U21, Meret esulta: "Fondamentale partire bene, bravi a reagire dopo un avvio difficile. Fabian? Non l'ho visto..."

Alex Meret ha commentato il successo per 3-1 dell'Italia Under 21 contro la Spagna nella partita d'esordio dell'Europeo di categoria. Il portiere di proprietà del Napoli, tra i migliori in campo, ha parlato nel posto match ai microfoni di Rai Sport:

“E’ stata una grande partita, era fondamentale vincere per iniziare bene in un girone molto difficile. Abbiamo sofferto all’inizio il palleggio della Spagna che ha portato al gol di Ceballos, ma poi ci siamo sciolti e nel secondo tempo l’abbiamo ribaltata con merito. Siamo felicissimi per questo risultato, adesso dobbiamo continuare così con questo atteggiamento. Chiesa? E’ un giocatore fondamentale per noi. Un applauso va però tributato soprattutto al pubblico che ci ha sostenuto minuto dopo minuto".

Favoriti per la vittoria finale? No, l’importante era partire bene e lo abbiamo fatto. Ora ci aspettano due partite altrettanto difficili e non possiamo sbagliare. Fabian? Non l'ho visto perché è uscito a fine primo tempo".