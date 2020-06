ESPN, Martinez critica Gattuso: "Se Lozano non ha reso è perchè non ha giocato. Rino ha sbagliato a redarguirlo pubblicamente"

Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Lozano è un calciatore veloce, leggero. Il calciatore ha sbagliato perché Gattuso l’ha ripreso negli allenamenti, però il lavoro di un tecnico è anche convincere un calciatore e renderlo protagonista del progetto. Anche questo dev’essere un obiettivo di un buon allenatore. Lozano sa giocare a pallone, non a caso è il calciatore più pagato della storia del Napoli. Non tutti sono Maradona quando arrivano a Napoli, però non è uno come Balotelli, non è una testa calda. In sedici partite ha giocato sei spezzoni di partita con Gattuso ed è stato normale che ad un calciatore venga meno lo stimolo di far bene. Prima della vittoria della Coppa Italia abbiamo visto un Gattuso che in ogni gara mostrava un calcio come lo giocava lui, vale a dire un calcio rognoso. Lozano gioca un calcio d’intelligenza, di opportunismo e di tecnica. E’ un giocatore serio, so che non è una testa calda e non meritava il rimprovero pubblico da parte di Gattuso, doveva dirgliele in privato certe cose. Mi auguro il meglio per entrambi, per Gattuso e Lozano, per il bene del Napoli”.