Esonero Gattuso, Venerato: "La società non cambia idea, non è colpa sua se non è arrivato un terzino ed è partito Llorente"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso non rischia assolutamente l’esonero, non è cambiato nulla dopo Granada. Non è colpa di Gattuso se il Napoli ha dato via Llorente e non ha preso un terzino sinistro. Tanti calciatori sono in scadenza o a fine progetto, queste sono cose di cui si deve occupare la società. La società sta valutando queste cose per questo non considera al momento l’esonero di Gattuso".