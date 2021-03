Ermal Meta: "Baratterei la vittoria di Sanremo con lo scudetto del Napoli. Se dico 'Forza Ringhio' sul palco? Non posso"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ermal Meta, cantante e tifoso del Napoli:

"Mi fa rabbia vedere il Napoli lì in classifica, alcune squadre però sono così, bisogna amarle e basta. Se mi trovassi a cena con ADL gli direi di tenere Gattuso consigliandogli di rinforzare la rosa, a centrocampo magari. Ibra al Napoli sarebbe molto figo, servirebbe però più un centrocampo forte. Il Napoli è una squadra iconica: gli attaccanti più forti che ci sono stati finora sono Cavani e Lavezzi. A centrocampo, ad esempio, servirebbe un Barella o un simil Pirlo. Di questi tempi è duro giocare in uno stadio senza tifosi, più duro di cantare all’Ariston senza pubblico. Non urlerò forza Ringhio dal palco dell’Ariston solo perché devo entrare nella mia bolla d’interpretazione, ma Forza Ringhio sempre e comunque. Baratterei il mio Sanremo con lo Scudetto del Napoli? Assolutamente sì, anche perché Sanremo l’ho già vinto!”