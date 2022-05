Spezia, Erlic a Dazn: "Grande commozione, ringrazio il mister e i tifosi per quanto vissuto qui"

Notizie Napoli calcio. Martin Erlic, difensore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Spezia-Napoli, ultima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Posso solo ringraziare i tifosi che vivono per la maglia. Siamo riusciti a salvarci, per noi e' come uno scudetto. Sono felice di essere diventato un giocatore da Nazionale e sono felice di essere accostato allo Spezia. Sono grande e grosso, ma provo sentimenti e questi tifosi me li hanno trasferiti. L'abbraccio con Thiago Motta? Il mister mi ha ringraziato e l'ho fatto anche io, l'ho visto piangere ed e' stato bellissimo, ci ha dato anima e fiducia, e' come un fratello maggiore. Futuro al Sassuolo dal 1° luglio? Stacco 5-6 giorni con la Nazionale, il Sassuolo e' una societa' importante che punta sui giovani, vediamo cosa succede".