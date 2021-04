Erede di Handanovic, Castellazzi sicuro: "Inter, prendi Meret o Musso!"

Ultimissime calcio Napoli - Luca Castellazzi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Premettendo che Handanovic sta dimostrando che può essere ancora a lungo ad alti livelli, se vogliamo cercare delle alternative dico che Musso oggi sarebbe il portiere più pronto: non è giovanissimo, ha esperienza in Italia e anche fisicamente mi sembra molto reattivo e potente, oltre che discretamente bravo coi piedi. A me piace molto Meret, che a Napoli vive l'alternanza con Ospina, una cosa inusuale. Parliamo di un '97, quindi è di prospettiva ancora. Questi i due nomi più caldi".