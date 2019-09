Entella, il presidente Gozzi: "Vianni al Napoli? Eravamo in debito con loro! Mota Carvalho ha scelto la Juve"

Notizie calcio Napoli - Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, ha spiegato i motivi del trasferimento del giovane attaccante classe 2001 Samuele Vianni al Napoli. Ecco quanto raccontato a 'SerieBnews.com':

Domanda obbligatoria all’indomani della chiusura del mercato: è soddisfatto o si poteva fare qualcosina in più?

“Sono molto contento. Abbiamo fatto operazioni importanti in entrata: Schenetti, Morra Coulibaly, Settembrini, Poli a centrocampo, e tanti altri ancora. Tutti sono aggiunte di spessore. Anche se questo, devo ammettere, è stato un mercato difficile. Ancora una volta con pochi soldi. Il problema del calcio italiano in Serie B e in Serie C è che i club non hanno risorse per fare mercato. La sostenibilità delle società diventa difficilissima per noi, la coperta diventa spesso troppo corta. I piccoli club sono sfavoriti dall’attuale modello di disciplina finanziaria, va cambiato qualcosa. Altrimenti si mette a rischio la solidità economica delle piccole realtà, soprattutto nel lungo termine”.

E spesso, bisogna poi andare a sopperire con delle cessioni: Vianni al Napoli può tradursi così? Che rapporti ci sono con gli azzurri?

“Vianni al Napoli è il simbolo delle nostre relazioni societarie, le spiego. Noi abbiamo dei rapporti ottimi con gli azzurri, ma eravamo loro debitori. Hanno seguito per tanto tempo Mota Carvalho, e lo avevano anche preso. Poi il calciatore ed il procuratore hanno fatto saltare il trasferimento, perché l’idea del Napoli era quella di farlo giocare nel Bari. A quel punto, il ragazzo ha preferito la Juventus. Vista la correttezza che il Napoli ha sempre mostrato nei nostri confronti, sentivamo di avere un debito morale, e quando si è presentata un’operazione importante come quella di Vianni, l’abbiamo colta insieme. E poi, il nostro bilancio chiedeva aiuto, quindi la cessione è stata dettata anche da questa necessità, altrimenti il ragazzo me lo sarei tenuto. Ha già la testa da calciatore e tecnicamente ha colpi fantastici. C’erano già tanti club di Serie A su di lui. Gli auguriamo tante soddisfazioni, il Napoli ha preso un grande calciatore, ne sentirete parlare”.