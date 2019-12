RAI, Varriale: "Gattuso ha lo spessore per centrare l'impresa quarto posto, il Napoli più forte delle rivali"

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Varriale, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Gattuso è una persona con cui ho rapporti da diversi anni, conosco bene che persona è. Ha conquistato metro per metro quello che ha ricevuto, arriva in una realtà in cui c'è il primo momento di reale crisi dell'era di De Laurentiis. Il Napoli era costruita per vincere per lo scudetto ed è a otto punti dal quarto posto. Lo spessore dell'uomo va al di là degli interessi di bottega, ha lo spessore per tentare l'impresa di centrare il quarto posto. Il Napoli è più forte delle altre squadre in corsa per la Champions ma Gattuso si gioca una carta importante. Al Milan si è dimesso, rinunciando a tanti soldi".