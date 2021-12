Empoli, l'ex dirigente Faraoni a CN24: "Spalletti? Vi assicuro una cosa sulle sue squadre. E su futuro..."

Napoli Calcio - Fabrizio Faraoni, ex dirigente dell'Empoli ai tempi di Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv:

"Spalletti era consapevole di venire in una città fantastica dalla grande cultura, poi la squadra è seguita in tutto il mondo… quindi era conscio di andare in una grandissima piazza. Rinnovo Spalletti? La professionalità e l’esperienza di Spalletti sono una garanzia: sa come e quando parlare. Non lo farà mai fuori luogo e fuori tempo. E’ troppo esperto e scaltro per sbagliare atteggiamenti e tempistiche perché queste sono cose delicate. Per quanto riguarda la squadra, non mi è sembrato di vedere mai che le sue squadre finissero in calando: non è accaduto a Empoli con noi, né altrove".