Notizie Napoli calcio. Rebecca Corsi, AD e vicepresidente Empoli, è intervenuta ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Empoli-Napoli:

“Siamo consapevoli dell’importanza della gara, ma oggi non finisce il campionato a prescindere dal risultato di stasera. Vogliamo dare il 100% fino alla fine, il calendario non è dei più semplici ma dobbiamo concentrarci su ogni singola partita. Pensiamo a noi e non sprechiamo energie nel vedere cosa fanno le altre”.