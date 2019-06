Empoli, Ghelfi rivela: "Un tassista napoletano mi consigliò Gaetano un anno fa. So che Giuntoli ha incontrato il nostro diesse. Su Bennacer e Di Lorenzo..."

L’Amministratore delegato dell’Empoli, Francesco Ghelfi, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Traorè credo proprio che andrà alla Juventus. E’ un giovane interessantissimo, è un classe 2000 vero, non un tarocco. Ha fatto vedere cose molto interessanti per la sua prima stagione di Serie A. Bennacer? Il ragazzo, anche se giovane, è molto maturo. Ha fatto passi importanti da noi, quest’anno si è confermato dopo un inizio un po’ stentato. E’ pronto per fare il salto di qualità, non gli manca nulla. Giocare come mezz’ala lo stava penalizzando, ha segnato solo un goal in quel ruolo. Noi lo abbiamo battezzato sin da subito come vertice basso di un centrocampo a tre. Non so se è pronto per un Napoli o per un Milan. Credo, però, che le caratteristiche di Bennacer manchino a diverse squadre. Di Lorenzo? Il Napoli ha fatto un grande acquisto, il ragazzo è migliorato tantissimo quest’anno. Ha fatto cinque reti e diversi assist. Vuole migliorarsi ed è in fase di ascesa. Sarri alla Juve? Secondo me ci va. Non lo annunciano ancora perché il Chelsea vuole qualche soldo, stanno studiando il metodo per uscirne. Se andrà alla Juve non cambierà il suo modo di fare, non si piegherà a dei compromessi. Porterà un’idea di calcio interessante e se lo seguono farà vedere un gran bel calcio. Krunic? E’ ufficialmente un calciatore del Milan. Caputo verso il Genoa con Andreazzoli? Vendendoli tutti diventeremo tra i club più ricchi d’Europa (scherza ndr.). I giocatori che han fatto bene andranno via. Non c’è rimpianto in questo, c’è soddisfazione quando si fa bene il proprio lavoro. Bucchi nuovo allenatore? E’ uno dei papabili, è un nome spendibile. Gaetano del Napoli? Non lo so, non è che io stia proprio al centro del mercato. So che Giuntoli ha incontrato il nostro diesse, ma non so quale sia stato il tema. L’anno scorso venni a Napoli per vedere una partita ed un tassista mi consigliò Gaetano in un modo spaventoso”.