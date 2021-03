Empoli, Corsi: "Spero di trattenere Ricci e Bajrami anche l'anno prossimo. De Laurentiis? Mi ha chiamato dopo la gara di coppa"

Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ricci e Bajrami? Spero che giochino nell'Empoli anche l'anno prossimo. Ho sempre cercato di proteggere questi ragazzi dalle voci di mercato e non sempre ci riesco. Oggi il sistema mediatico è più potente e se noi non parliamo ne parlano gli altri. Sono due ragazzi di vent'anni, sconosciuti fino all'anno scorso, e più se ne parla e più gli si toglie. L'eventuale promozione in A cambierebbe la vita a tanti protagonisti della nostra squadra. Il futuro di Sarri a Napoli? Maurizio e De Laurentiis sono due amici. Il presidente del Napoli mi ha chiamato dopo Napoli-Empoli di Coppa Italia per farmi i complimenti. Mi piacerebbe se Sarri tornasse, penso che sia un allenatore di spessore e quando ha il fuoco dentro fa la differenza".