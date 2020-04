"Serve ancora cautela in attesa che ci sia una significativa riduzione dei casi": lo dice Walter Ricciardi al termine della videoconferenza che si è svolta oggi con il premier Conte e il Comitato tecnico scientifico per fare il punto sulle misure contro il Coronavirus. Ricciardi, rappresentante per l'Italia nell'OMS, ha spiegato che si è trattato di un "utile confronto" sui dati e sulle misure ma che al momento non è stata decisa alcuna data sui tempi delle aperture.