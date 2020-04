ISS, il presidente Ricciardi: "Non vedo le condizioni per far ripartire il calcio. Estate? Sempre necessario il distanziamento sociale"

Ultime notizie - Il professor Walter Ricciardi, già commissario e presidente dell'Iss, ora membro dell'executive board dell'Oms e consulente del ministero della Salute, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano "Il Mattino" parlando ovviamente dell'emergenza Coronavirus:

"Ripresa dei campionati? Allo stato attuale non ne vedo le condizioni. Il calcio è uno sport che prevede contatti fisici, emissioni di liquidi e sudore. Non mi sembra prudente. Poi, non dimentichiamo che gli atleti sono dei lavoratori, dunque bisogna mettere in atto adeguate misure di protezione anche della loro salute. Estate? Fino a quando non avremo una cura specifica sarà sempre necessario il distanziamento sociale. Dunque, niente assembramenti, dobbiamo difendere la nostra salute".