Notizie - Nonostante le rigide nrmative governative, che vietao assembramenti per strada, sembra che in alcune zone di Napoli, il messaggio non sia stato recepito adeguatamente.

Tutti dovrebbero rimanere chiusi in casa o uscire per necessità impellenti, ma qualcuno non riesce proprio a fare a meno di andare a fare le file in alcune pescherie del centro.

Guarda le foto in allegato!