Eljif Elmas, nuovo acquisto e centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La Juve di Ronaldo? Il nome di Ronaldo nel mondo del calcio ovviamente ha un certo peso, per me non ha nessun valore. Non mi spaventa".