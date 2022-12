El Yamiq, l'agente: "Napoli? Non ho sentito Giuntoli. Il Marocco non è una sorpresa, giocheranno una finale che va oltre il significato sportivo"

Andrea D'Amico, agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Marocco straordinario. Il calcio è fatto di episodi e fortuna ma non si può prescindere dalla conoscenza e competenza. Non è una sorpresa. Sono forti. Mancano due partite alla vittoria finale. Hanno scritto la storia, giocheranno una finale mondiale, un qualcosa che va oltre il significato sportivo. Una rivincita culturale. Giuntoli? Un bravo direttore sportivo, sempre attivo. Il Marocco ha ottime individualità e El Yamiq è una di queste. Napoli? Non ho sentito nessuno".