Edo De Laurentiis: "Ci vorrebbe un Montervino in ogni squadra! Vi racconto cosa fece quella volta in ritiro..."

Ultimissime notizie Calcio Napoli. Edo De Laurentiis, vice presidente della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla presentazione della kermesse "4-4-2, la Fiera del Calcio", che si terrà il prossimo giugno. Ecco quanto riportato questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno: "Montervino e Calaiò sono due esempi di come si debba rispettare la maglia, gente che amava la città e il club. Ragazzi con gli attributi". Il silenzio stampa può essere interrotto per due amici del pessato, due bandiere del Napoli che rinasceva dalle ceneri del fallimento. Edo De Laurentiis lo ha fatto, dando il giusto tributo a due ex giocatori con i quali è cresciuto nello spogliatoio e in campo. Ha parlato a margine della presentazione anche di qualche ritiro del passato.

Edo De Laurentiis viola il silenzio stampa

Meno turbolento, senza le polemiche delle ultime settimane che hanno coinvolto la squadra di Ancelotti. Il ricordo di Edo De Laurentiis: "Una volta dopo quattro settimane di ritiro Montervino chiamò mio padre e gli disse: presidente, che dice? Possiamo tornare a casa? Ecco capitano come lui dovrebbero esserci in tutti gli spogliatoi del calcio italiano. I giocatori sono dipendenti e devono mostrare rispetto". Ecco l'intervista completa di De Laurentiis.