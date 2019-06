ECA, Agnelli rilancia la Super Champions: "E' per il bene del calcio europeo!"

Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'ECA, è intervenuto direttamente dall'Assemblea tenutasi a Malta. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo una visione europea collettiva: ognuno di noi proviene da un Paese diverso, con un campionato diverso con differenti problemi e opportunità. Cerchiamo tuttavia di arrivare alle risposte che vuole affrontare il calcio europeo nel suo complesso, senza pensare ai singoli mercati. L’intero principio riguarda la ricerca della stabilità. questa riforma non riguarda solo i grandi club, bensì l’Europa intera. L’Ajax è arrivato alla semifinale di Champions League, ha fatto il double in Olanda, vincendo campionato e coppa locale. Tuttavia va solo ai preliminari di Champions: come può crescere l’Ajax? Quello che è stato davvero deludente finora è stata l’intera conversazione, guidata da rappresentanti dei principali cinque campionati europei. Io lo vedo come un protezionismo dei grandi cinque campionati nei confronti del resto del calcio europeo. Alla base di tutto c’è la stabilità nell’accesso alle competizioni. Sono i club dal 16° al 40° o 50° posto nel ranking che corrono i maggiori rischi di non poter crescere in un sistema europeo a causa dell’attuale sistema. È importante che noi, in modo unito, concordiamo nel trovare soluzioni per il bene del calcio europeo. Oggi è l’inizio del processo di consultazione".