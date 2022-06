Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Udinese per il trasferimento di Deulofeu in azzurro. la redazione di Sportitalia ha contattato in diretta l'agente dell'attaccante spagnolo per chiedergli se l'affare può dirsi chiuso tra tutte le parti in causa.

Deulofeu al Napoli? la risposta dell'agente

Contattato dalla redazione di Sportitalia, l'agente di Deulofeu ha risposto sul Napoli: "Napoli? Per il momento non è chiuso il discorso"