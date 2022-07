Dybala-Napoli, Alvino: "E' un desiderio di ADL, Spalletti gli ha già disegnato il ruolo in campo"

Dybala-Napoli, le ultime di calciomercato di Carlo Alvino sul possibile trasferimento dell'argentino in maglia azzurra. Le dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Dybala-Napoli: le parole di Carlo Alvino

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti ha disegnato il ruolo di Dybala in campo nel Napoli anche in maniera involontaria. L'allenatore ha immaginato il giocatore alle spalle di Osimhen. Piace tanto ed è una grande occasione, è un desiderio da anni di De Laurentiis. Dybala ha un mezzo accordo con l'Inter, che però resta bloccata sul mercato in entrata. Ci sarà sicuramente una deadline, io penso che giocare al Maradona da argentino può essere un sogno per Dybala".