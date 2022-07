VoceGiallorossa, Chiocchio a CN24: "Dybala alla Roma? Due aspetti limitano la trattativa. Su Solbakken ed il Napoli..."

Notizie calcio. Gabriele Chiocchio, vicedirettore di VoceGiallorossa.it, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

"Dybala alla Roma? Sono ipotesi, la società giallorossa resta trincerata e non lascia trapelare nulla per il calciomercato. Se ne parla da mesi, ma ci sono due aspetti che limitano la trattativa: la Roma non partecipa alla Champions, competizione che Dybala vuole giocare, e poi c'è la questione economica perchè i parametri dell'argentino sono fuori budget per i capitolini".

Su Solbakken: "La Roma lo segue ma i giallorossi vorrebbero spendere zero visto che il ragazzo è in scadenza a dicembre con il Bodo Glimt. Con Mourinho sarebbe un'alternativa e per questo c'è uno stallo nella trattativa, con il Napoli pronto ad approfittarne. Al momento il ragazzo sta disputando i preliminari ma risulta infortunato per un infortunio alla spalla".