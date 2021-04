Durante a CN24: "Gattuso? Sappiamo chi gli ha organizzato una campagna denigratoria, a Napoli ha vissuto un far west"

Sabatino Durante ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 TV": "Non sento Gattuso da un paio di giorni, non gli ho consigliato cosa fare perchè è un uomo che non ha bisogno di consigli. A Napoli ha vissuto un far west con tante assenze per infortuni e Covid. Si è dovuto inventare ogni volta un modo per limitare i danni. Gli è stata scatenata una campagna denigratoria, sappiamo da chi, da parte di certa stampa che chiedeva la testa di Rino. Qualche errore l'ha commesso Gattuso, ma ha dimostrato ancora una volta di avere gli attributi giusti per stare al suo posto. Vedere il Napoli oggi è un piacere per come gioca"